„Will bald entscheiden“: Lewandowski klärt Zukunft
Obwohl Robert Lewandowski seine Torgefährlichkeit auch im hohen Fußballeralter regelmäßig nachweist, scheint seine Zeit beim FC Barcelona abzulaufen. Was im kommenden Sommer passieren wird, will der ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig zeitnah klären.
Aktuell weilt Robert Lewandowski im Kreise der polnischen Nationalmannschaft. Gestern Abend reichte es für die Biało-Czerwoni nur zu einem 1:1 gegen die Niederlande. Der Gruppensieg ist nicht mehr drin, allerdings sind die Polen für die Playoffs qualifiziert und können den Sprung zur WM 2026 in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada noch packen.
Derweil beschäftigt Lewandowski eine ganz andere Frage: Was bringt die Zukunft? Der Vertrag des 37-jährigen Torjägers beim FC Barcelona läuft im Sommer aus. Eigentlich würde Lewy gerne bei den Katalanen bleiben. Die Verantwortlichen des spanischen Topklubs planen aber Berichten zufolge, sich auf der Position im Sturmzentrum zu verjüngen.
Mehrere Optionen für Lewandowski
Gegenüber ‚TVP Sport‘ äußerte sich Lewandowski nun zu seiner verzwickten Situation: „Ich werde bald entscheiden, welchen Weg ich einschlagen möchte, und dann sehe ich mir meine Optionen an.“ Stand jetzt habe er aber noch keine Entscheidung getroffen. „Ich weiß noch nicht, wo ich in ein paar Monaten sein werde oder was ich tun möchte“, so der ehemalige Bundesliga-Profi.
Laut ‚Mundo Deportivo‘ ist zumindest klar, dass Lewandowski nicht vorzeitig seine Zelte in Barcelona abbricht. Ein Wechsel im Januar sei demnach nahezu ausgeschlossen. Auch wenn Fenerbahce oder ein Vertreter aus der Saudi Pro League aufs Gaspedal drückt. Interesse der Genannten soll längst hinterlegt worden sein. Vollends überzeugt ist der 162-fache Nationalspieler aber noch von keinem Projekt. Das könnte sich ändern, wenn etwas mehr Zeit ins Land geht.
Weitere Infos
Meistgelesen
Erkunden