Chelsea „im Eimer“ | Reals „Kanone“

Sieben Monate hat sich Graham Potter beim FC Chelsea durchgequält, ohne dass sich der große Erfolg einstellen wollte. Das 0:2 zuhause gegen Aston Villa war dann des Guten zu viel. Am gestrigen Sonntagabend vermeldeten die Blues den Rauswurf des Engländers. „Potty“ – zu Deutsch „verrückt“ oder „übergeschnappt“ – wählt der ‚Mirror‘ als Schlagzeile. Und auch der ‚Express‘ genehmigt sich ein Wortspiel: „It’s all gone to Pot“ – „alles im Eimer“ bei Chelsea.

Benzema schießt sich warm

„Die Kanone ist auf Barça gerichtet“, sendet die in Madrid ansässige Sportzeitung ‚as‘ am heutigen Montag eine Drohung Richtung Barcelona. Mit „Kanone“ ist Ballon d’Or-Gewinner Karim Benzema gemeint, der gegen Real Valladolid nach langwierigen Verletzungssorgen regelrecht explodierte und einen lupenreinen Hattrick zum 6:0-Erfolg seiner Königlichen beisteuerte. Am Mittwoch steht der Clásico um den Einzug ins Copa del Rey-Finale an. Fest steht: Real ist bereit.

Milan entzaubert Napoli

Eine schallende Ohrfeige war das für Italiens aktuelle Über-Mannschaft SSC Neapel. Mit 0:4 wurde der Champions League-Viertelfinalist vom amtierenden Meister AC Mailand abgefertigt, der sich „wie ein Champion“ (‚Gazzetta dello Sport‘) präsentierte. Für den wahrscheinlichen Nachfolger Napoli (71 Punkte) für den Moment zwar schmerzhaft, aber tabellarisch nicht weiter dramatisch. Verfolger Lazio Rom (55) ist immer noch 16 Zähler weg, Milan (51) sogar 20. Für die Rossoneri trotzdem weit mehr als nur ein Prestige-Erfolge, überholte man doch den Stadtrivalen Inter und die AS Rom (jeweils 50) im Rennen um die Königsklasse.