Union: Bleiben Fischer & Ruhnert?

Bei Union Berlin machen sie sich keine Sorgen, das Erfolgsduo Urs Fischer und Oliver Ruhnert an die Konkurrenz zu verlieren. „Warum wollte er sich beruflich verändern wollen? Ich käme nicht auf diese Idee“, so Klubpräsident Dirk Zingler auf entsprechende Nachfrage der ‚Sport Bild‘, „auch wenn uns bewusst ist, dass irgendwann auch mal seine Zeit bei uns enden wird, was auch für Oliver Ruhnert oder andere Führungskräfte im Klub gilt.“

Seinem erwähnten Sportgeschäftsführer traut Zingler zu, „überall im Fußball auf der Manager-Ebene“ arbeiten zu können. „Aber ich mache mir keine Sorgen, dass wir ihn an einen anderen Klub verlieren. Denn wir alle haben Spaß an dem, was wir tun. Wir arbeiten sehr gut zusammen, vertrauen uns.“

