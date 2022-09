Kurzawa verlässt PSG

Premier League-Aufsteiger FC Fulham verstärkt die linke Abwehrseite mit Layvin Kurzawa. Bis zum Saisonende leihen die Londoner den 29-Jährigen von Paris St. Germain aus. Mit den Franzosen einigte sich Fulham auf eine Kaufoption. „Ich fühle mich sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Es ist eine Familie hier, alle sind sehr cool“, freut sich der ehemalige Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurzawa, 2015 für 25 Millionen Euro von der AS Monaco gekommen, spielte bei PSG schon länger keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison kam der Franzose nur zu einem Pflichtspieleinsatz, in der neuen Spielzeit schaffte er es nicht einmal mehr in den Kader.