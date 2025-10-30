Menü Suche
Kölle verlängert in Heidenheim

von Dominik Schneider - Quelle: fc-heidenheim.de
Adam Kölle im Einsatz für den 1. FC Heidenheim @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim belohnt Adam Kölle für seine gute Entwicklung in den vergangenen Monaten. Wie der Bundesligist mitteilt, erhält der 19-jährige Innenverteidiger einen neuen Vertrag. Ab sofort ist Kölle bis 2029 gebunden.

1. FC Heidenheim 1846 e. V.
Verlängert! Adam Kölle bleibt dem FCH weiter treu und hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. 🤝
Der Youngster debütierte in der laufenden Spielzeit in der Bundesliga und erzielte auch seinen ersten Treffer. „Seine bisher gezeigten Leistungen im Training und in den Spielen bestätigen das große Potenzial, das wir in ihm sehen“, wird FCH-Vorstandsboss Holger Sanwald auf der Klub-Website zitiert.

