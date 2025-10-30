Bundesliga
Kölle verlängert in Heidenheim
1 min.
@Maxppp
Der 1. FC Heidenheim belohnt Adam Kölle für seine gute Entwicklung in den vergangenen Monaten. Wie der Bundesligist mitteilt, erhält der 19-jährige Innenverteidiger einen neuen Vertrag. Ab sofort ist Kölle bis 2029 gebunden.
Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Heidenheim 1846 e. V. @FCH1846 – 16:30
Verlängert! Adam Kölle bleibt dem FCH weiter treu und hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. 🤝Bei X ansehen
Zur Meldung: 👉
🔴🔵 #NurDerFCH
Zur Meldung: 👉
🔴🔵 #NurDerFCH
Der Youngster debütierte in der laufenden Spielzeit in der Bundesliga und erzielte auch seinen ersten Treffer. „Seine bisher gezeigten Leistungen im Training und in den Spielen bestätigen das große Potenzial, das wir in ihm sehen“, wird FCH-Vorstandsboss Holger Sanwald auf der Klub-Website zitiert.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden