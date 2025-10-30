Kölle verlängert in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim belohnt Adam Kölle für seine gute Entwicklung in den vergangenen Monaten. Wie der Bundesligist mitteilt, erhält der 19-jährige Innenverteidiger einen neuen Vertrag. Ab sofort ist Kölle bis 2029 gebunden.

Der Youngster debütierte in der laufenden Spielzeit in der Bundesliga und erzielte auch seinen ersten Treffer. „Seine bisher gezeigten Leistungen im Training und in den Spielen bestätigen das große Potenzial, das wir in ihm sehen“, wird FCH-Vorstandsboss Holger Sanwald auf der Klub-Website zitiert.