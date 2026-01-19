Neuer Keeper für Bournemouth

Der AFC Bournemouth bleibt aktiv auf dem Transfermarkt. Einem Bericht von Fabrizio Romano ist zu entnehmen, dass die Cherries kurz vor der Verpflichtung von Christos Mandas stehen. Der Torhüter von Lazio Rom soll zunächst ausgeliehen werden, könnte per Kaufoption für 22 bis 23 Millionen Euro aber jederzeit fest verpflichtet werden.

Zwischen dem 24-jährigen Griechen und Bournemouth soll bereits Einigkeit herrschen. Auch die Verhandlungen zwischen den Vereinen befinden sich offenbar in den letzten Zügen. Bei den Laziali kam der zweimalige Nationalspieler nicht zum Zug.