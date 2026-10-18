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Bundesliga

Vor Arsenal: Der Stand bei Musiala & Kompany

von David Hamza
1 min.
Jamal Musiala hört vor dem Spiel Musik @Maxppp

Jamal Musiala wird dem FC Bayern im Champions League-Spiel gegen den FC Arsenal am Mittwoch (21 Uhr) wie erwartet noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl nach dem gestrigen 6:1 über RB Leipzig. Musiala, der die vergangenen drei Partien wegen eines Muskelfaserrisses verpasst hatte, soll aber noch im Oktober zurückkehren.

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Trainer Vincent Kompany werde unterdessen an der Seitenlinie stehen. Eberl: „Er hatte sich schon die ganze Woche mit einem Virus gequält. Er hat ständig Vitamine genommen. Es geht ihm wirklich nicht gut, er hat dann auch noch an der Hüfte Probleme.“ Kompany habe „es ja versucht und saß heute ganz normal auf der Bank. Es war auch kein Riesenproblem. Wir gehen fest davon aus, dass es für Mittwoch kein Problem ist“, so Eberl.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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