Nächster Rückschlag für Mbappé

von Dominik Sandler - Quelle: Cadena SER
Kylian Mbappé verleiht seinem Unverständnis Ausdruck @Maxppp

Topstürmer Kylian Mbappé wird Real Madrid noch länger fehlen als gedacht. Laut ‚Cadena SER‘ steht der Franzose den Königlichen frühestens im Rückspiel der Champions League am 17. März (21 Uhr) gegen Manchester City wieder zur Verfügung. Ursprünglich hatte Real die Hoffnung, schon im Hinspiel wieder auf den 27-Jährigen setzen zu können.

Neben Mbappé wird auch Jude Bellingham (22) wohl für das Hinspiel gegen die Skyblues fehlen. Während Bellingham mit Oberschenkelproblemen fehlt, pausiert Mbappé mit Knieschmerzen.

