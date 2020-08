100 Millionen plus drei Stars: Messi-Offerte in Arbeit?

Geht es nach Lionel Messi, macht er von seiner Kündigungsklausel Gebrauch und darf den FC Barcelona ablösefrei verlassen. Geht es hingegen nach den Katalanen, ist die Frist zur Ziehung der Option verstrichen. Zwar will Barça seinen 33-jährigen Superstar unbedingt halten – wenn Messi jedoch überhaupt nicht zu überzeugen sein sollte, möchte man zumindest ein gutes Geschäft machen.

Und ein solches könnte Manchester City anbieten. Der ‚Sport‘ zufolge beobachten die Skyblues derzeit die Situation rund um Messi und bereiten nebenbei ein Angebot für den Fall vor, dass der Angreifer nicht ablösefrei zu haben ist. Die potenzielle Offerte hat es dabei in sich. Laut der ‚Sport‘ beinhaltet sie 100 Millionen Euro Ablöse plus drei Spieler, die den Weg nach Katalonien einschlagen sollen.

Für Barça durchaus interessant, denn Innenverteidiger Eric García (19) und Mittelstürmer Gabriel Jesus (23) stehen ohnehin auf der blau-roten Wunschliste. Zudem ist City bereit, Offensivmann Bernardo Silva (26) in den Deal zu integrieren, so die ‚Sport‘. Der Portugiese würde mit seinen technischen Fertigkeiten blendend zu Barças herkömmlichem Spielstil passen.

Citys potenzielle Offerte ist verlockend für Barcelona, schließlich ist das angebotene Trio deutlich jünger als Messi. Bis ein solcher Deal über die Bühne gehen könnte, müssen aber noch viele grundsätzliche und zahlreiche Detailfragen geklärt werden. Zudem sind neben City auch noch weitere Klubs an Messi interessiert. Dem Vernehmen nach will dieser aber am liebsten zu City und Ex-Trainer Pep Guardiola. Für die Engländer ein echtes Faustpfand im Poker.