USA verwehren Embolo die Einreise

Für Breel Embolo ging es heute vom Flughafen Zürich aus nicht mit der Schweizer Nationalmannschaft über den großen Teich. Wie der SFV (Schweizer Fußballverband) mitteilt, wurde dem 29-jährigen Schweizer die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt. Die elektronische Einreisegenehmigung (Esta) muss noch einmal in die Abklärung. Die Nachricht erhielt der Tross erst wenige Stunden vor dem Abflug.

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Derzeit tauschen sich die Behörden noch aus. Möglicherweise ist der Grund eine Verurteilung des Angreifers aus dem Frühling 2026. Der Torjäger hatte sich der mehrfachen Drohung strafbar gemacht. Bei der Einreise in die USA muss eine entsprechende Frage beantwortet werden, was zu Komplikationen führen kann. Wann und ob Embolo nachreisen darf, ist aktuell nicht geklärt.