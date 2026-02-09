RB verlängert mit Torwart-Trio

Als Maarten Vandevoordt (23) im Sommer 2024 vom KRC Genk zu RB Leipzig wechselte, schien der neue Thronfolger und Ersatz für den langjährigen Stammkeeper Péter Gulácsi (35) gefunden. Doch der Oldie gab nicht klein bei, hängt sich rein und ist auch heute noch die Nummer eins im Kasten der Sachsen.

Daher rankten sich auch in Bezug auf den kommenden Sommer wieder Gerüchte über einen Abgang des Belgiers, der anderswo sein Glück suchen könnte. Diesen Spekulationen schiebt RB nun einen Riegel vor. Der Bundesligist verlängert vorzeitig die Verträge beider Keeper und auch ihrer Nummer drei Leopold Zingerle (31).

„Wir freuen uns sehr, mit unseren drei Torhütern frühzeitig verlängert zu haben. Mit Pete, Maarten und Leo haben wir extrem viel Qualität auf der Position und sicherlich eines der stärksten Trios der Bundesliga beisammen“, betont RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer.

Während Gulácsi seinen auslaufenden Kontrakt um ein Jahr bis 2027 verlängert, bleibt Zingerle den Sachsen bis 2028 treu. Vandevoordts neuer Vertrag ist bis 2030 befristet.

„Wir haben Maarten bereits vor ein paar Jahren mit der Perspektive verpflichtet, dass ihm die Zukunft gehört. Er hat starke Anlagen und seine Fähigkeiten bereits in jungem Alter in fast 200 Profispielen unter Beweis gestellt. Auch bei RB Leipzig hat er in seinen bisherigen Einsätzen seine Qualitäten bewiesen und gezeigt, dass er mit seiner Spielweise optimal zu dem Fußball passt, den wir spielen wollen“, so Schäfer über den belgischen Nationaltorwart.