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Bundesliga

RB: Daran hakt der Demichelis-Deal

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Auf der Ersatzbank von RCD Mallorca: Martin Demichelis @Maxppp

Trotz einer kompletten Einigung ist der Vertrag von Martín Demichelis bei RB Leipzig noch nicht in trockenen Tüchern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hängt die offizielle Vorstellung noch am fehlenden Papierkram. Zahlreiche Dokumente müssen noch erstellt, verschickt und unterschrieben werden. Dies sei dadurch bedingt, dass es keinen Vorvertrag mit dem Argentinier gegeben hat und die offiziellen Verhandlungen mit den Beratern des ehemaligen Bayern-Profis erst nach der Entlassung von Ole Werner am vergangenen Mittwoch begonnen wurden.

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Demichelis wird bei RB einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen und laut der Boulevardzeitung ein geschätztes Grundgehalt von zwei Millionen Euro einstreichen – und damit weniger als sein Vorgänger, der bei 2,5 Millionen gelegen hatte. Die Präsentation des neuen Mannes ist laut ‚Bild‘ noch für den Anfang dieser Woche geplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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