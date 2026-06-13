Auch Schalke denkt an Rosengren

Nicht nur die TSG Hoffenheim und RB Leipzig bekunden Interesse an Otto Rosengren (23) von Malmö FF. Laut der ‚Bild‘ steht der Mittefeldmotor auch beim FC Schalke auf der Liste. Der 1,78 Meter große Schwede (ein A-Länderspiel) sei allerdings nicht Wunschspieler Nummer eins.

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In Satoshi Tanaka (23), der für festgeschriebene eine Million Euro von Fortuna Düsseldorf kommt, haben die Knappen schon einen Zugang fürs Mittelfeld vorgestellt. Darüber hinaus wurde der in der abgelaufenen Spielzeit vom VfL Wolfsburg an Sassuolo Calcio verliehene Aster Vranckx (23) beim Bundesliga-Aufsteiger angeboten, Schalke lehnte jedoch ab.