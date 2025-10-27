Schalke-Neuzugang wochenlang raus

Nach zuletzt sehr vielen positiven Nachrichten erreicht den FC Schalke 04 nun eine bittere Botschaft. Wie der Zweitligist mitteilt, wird Angreifer Christian Gomis wegen einer Oberschenkelverletzung „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen“.

Gomis zog sich die Blessur am Freitag beim 1:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 kurz nach seiner Einwechslung zu. Der 25-Jährige war im Sommer für rund 1,5 Millionen Euro vom Schweizer Erstligisten FC Winterthur zu den Königsblauen gewechselt. In bislang fünf Einsätzen durfte er einen Treffer bejubeln.