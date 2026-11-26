Inter Mailand hat den Vertrag mit Carlos Augusto verlängert. Wie die Nerazzurri mitteilen, ist der 27-jährige Linksverteidiger ab sofort bis 2031 gebunden. Augustos bisheriges Arbeitspapier war bis 2028 datiert.

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Der fünffache brasilianische Nationalspieler trägt seit 2023 das Inter-Trikot und hat sich bei den Mailädern zur Stammkraft gemausert. Auch beim gestrigen Champions League-Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:0) stand Augusto über die volle Distanz auf dem Platz.