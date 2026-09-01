In der laufenden Transferperiode gab es bereits eine große Fluktuation im Kader von RB Leipzig. Am Deadline Day tüten die Sachsen einen weiteren Transfer ein. Der Bundesligist gibt bekannt, dass Neil El Aynaoui unterschrieben hat. Der Mittelfeldspieler kommt zunächst für ein Jahr per Leihe von der AS Rom.

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Dem Vernehmen nach zahlt Leipzig vier Millionen Euro Gebühr für das Leihgeschäft des 25-Jährigen. Im Anschluss können die Roten Bullen den marokkanischen Nationalspieler für 25 Millionen Euro festverpflichten.

„RB Leipzig hat nicht nur einen hervorragenden Ruf, auch der RBL-Spielstil mit hoher Intensität, viel Dynamik und dem Anspruch, selbst den Ball haben zu wollen, passt sehr gut zu mir und meinen Stärken. Ich freue mich sehr auf RB Leipzig, die Stadt und die sportlichen Aufgaben in der Bundesliga, der Champions League und dem DFB-Pokal“, sagt El Aynaoui, Sohn von Tennis-Legende Younes El Aynaoui.

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Marcel Schäfer fügt an: „Mit Neil El Aynaoui bekommen wir einen Spieler, der sehr gut zu unserem Profil und zu unserer Spielidee passt. Er bringt viel Laufstärke und Aggressivität mit, ist gegen den Ball sehr intensiv und kann gleichzeitig mit seiner Spielstärke für Dynamik und Lösungen im Mittelfeld sorgen. Er ist auf beiden Seiten des Balles präsent und kann große Räume bearbeiten.“