Der Plan mit Weltmeister-Trainer de la Fuente

Der spanische Fußballverband will die Zusammenarbeit mit Trainer Luis de la Fuente langfristig fortsetzen. Wie die ‚as‘ berichtet, wollen sich alle Parteien nach dem Sommer zusammensetzen, um über eine Ausweitung des Vertrags bis einschließlich der Heim-Weltmeisterschaft 2030 zu sprechen. Rafael Louzán, der Präsident des RFEF, hatte bereits vor dem Finalsieg gegen Argentinien (1:0 n.V.) zu Protokoll gegeben: „2030 haben wir ein historisches Ereignis und wir alle hätten gerne, dass Luis dabei ist“, so Louzán.

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Seinen aktuellen Vertrag hatte de la Fuente Anfang 2025 bis 2028 verlängert, der Weg zur Unterschrift war allerdings äußerst kompliziert. Der 65-Jährige hat die Furia Roja Anfang 2023 übernommen und seitdem zum Nations League-Titel 2023, zum EM-Titel 2024 und zum WM-Titel 2026 geführt. Nur logisch, dass der Verband deshalb um jeden Preis mit dem Erfolgscoach verlängern will.