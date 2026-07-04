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Top-Quote: Ure in die Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Ben Jacobs
Robbie Ure im Kopfballduell @Maxppp

Der Weg von Stürmer Robbie Ure könnte aus Schweden in die Bundesliga führen. Der schottische Stürmer ist laut Ben Jacobs im Visier der TSG Hoffenheim. Auch Olympique Lyon sei am 21-Jährigen von IK Sirius interessiert.

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In Schweden spielt der Mittelstürmer gerade groß auf. In den ersten 16 Spielen der neuen Saison erzielte er 16 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Vor eineinhalb Jahren hatte der schwedische Erstligist 750.000 Euro an den RSC Anderlecht überwiesen. Vertraglich ist Ure noch bis Ende 2029 an seinen aktuellen Klub gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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