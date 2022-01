Bayern-Bosse zufrieden: Salihamidzic soll verlängern

Der Vertrag von Hasan Salihamidzic als Sportvorstand des FC Bayern endet im Juni 2023. Seine Zeit in führender Rolle beim Rekordmeister soll einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge dann noch lange nicht zu Ende gehen. Vielmehr sei eine Ausdehnung des Kontrakts angedacht.

Vollzug kann aber frühestens im Sommer gemeldet werden, da Vorstandsverträge laut Satzung der Aktiengesellschaft nicht eher als ein Jahr vor Ablauf verlängert werden können. Grundsätzlich sollen sich Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender und Herbert Hainer als Präsident schon jetzt darüber einig sein, den eingeschlagenen Weg mit Salihamidzic weitergehen zu wollen.

Den Bosnier durch Max Eberl zu ersetzen, stehe an der Säbener Straße nicht zur Debatte. Der Manager von Borussia Mönchengladbach wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Engagement bei den Bayern in Verbindung gebracht, ist nach Informationen der Sportzeitung aber kein Thema in München.

Zufrieden trotz Transferflops

Hoch angerechnet werden Brazzo die Verpflichtungen von Alphonso Davies (21) und Jamal Musiala (18), die beide in die Amtszeit des ehemaligen Profis fallen. Auch die langfristigen Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich (26), Leon Goretzka (26) und Kingsley Coman (25) sind Pluspunkte, die für die Arbeit des Sportvorstands sprechen.

Dem gegenüber stehen Transfers von Spielern, die den Kader keinesfalls verstärkten. Michaël Cuisance (22) wurde inzwischen an den FC Venedig verkauft, Bouna Sarr (29) steht noch auf dem Gehaltszettel der Bayern, hat nach FT-Informationen dank einiger Interessenten aber ebenfalls die Möglichkeit, seine Zelte in Süddeutschland abzubrechen.