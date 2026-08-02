Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Klares Indiz: Asllani-Transfer steht kurz bevor

Fisnik Asllanis Abschied von der TSG Hoffenheim ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Der Angreifer gehört nicht zum Aufgebot für das Trainingslager.

von Fabian Ley - Quelle: tsg-hoffenheim.de | Bild
1 min.
Fisnik Asllani im Training der TSG Hoffenheim @Maxppp

Vieles deutet darauf hin, dass Fisnik Asllani die TSG Hoffenheim zeitnah verlassen wird. Wie aus der offiziellen Kaderliste der Kraichgauer hervorgeht, ist der 23-Jährige nicht mit ins Trainingslager nach Seefeld in Tirol gereist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der Wechsel des Mittelstürmers zu Konkurrent RB Leipzig unmittelbar bevor. Noch während des Trainingslagers der TSG (vom 2. bis zum 9. August) könnte der Deal dem Bericht zufolge über die Bühne gehen. Mit Asllani selbst müsse RB nur noch letzte Details in puncto Gehalt klären.

Die Leipziger können den kosovarischen Nationalspieler per Ausstiegsklausel in Höhe von rund 30 Millionen aus Hoffenheim loseisen. Bis dato zögern die Sachsen allerdings noch mit der Aktivierung von besagtem Passus, da man zuerst im eigenen Team einen Kaderplatz freiräumen will.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Hoffenheim
Fisnik Asllani

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Fisnik Asllani Fisnik Asllani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert