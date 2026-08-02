Klares Indiz: Asllani-Transfer steht kurz bevor

Vieles deutet darauf hin, dass Fisnik Asllani die TSG Hoffenheim zeitnah verlassen wird. Wie aus der offiziellen Kaderliste der Kraichgauer hervorgeht, ist der 23-Jährige nicht mit ins Trainingslager nach Seefeld in Tirol gereist.

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Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der Wechsel des Mittelstürmers zu Konkurrent RB Leipzig unmittelbar bevor. Noch während des Trainingslagers der TSG (vom 2. bis zum 9. August) könnte der Deal dem Bericht zufolge über die Bühne gehen. Mit Asllani selbst müsse RB nur noch letzte Details in puncto Gehalt klären.

Die Leipziger können den kosovarischen Nationalspieler per Ausstiegsklausel in Höhe von rund 30 Millionen aus Hoffenheim loseisen. Bis dato zögern die Sachsen allerdings noch mit der Aktivierung von besagtem Passus, da man zuerst im eigenen Team einen Kaderplatz freiräumen will.