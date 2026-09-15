Hoffnungsträger zurück: Wie viel kann Vuskovic dem HSV geben?

Auf diesen Tag haben Mario Vuskovic und die Fans des Hamburger SV jahrelang gewartet: Der 24-Jährige durfte am heutigen Dienstag erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. Rund 7.500 Fans begrüßten den Rückkehrer im Volksparkstadion – ein starkes emotionales Zeichen nach einer langen Leidenszeit.

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Im November 2022 war Vuskovic mit einer vierjährigen Dopingsperre belegt worden. Sein letztes Spiel datiert vom 9. November 2022. Auch wenn der Kroate erst ab Mitte November wieder spielberechtigt ist, avanciert er nun zum Hoffnungsträger vieler HSV-Anhänger. Doch in welcher Form und wie schnell Vuskovic nach seiner Sperre beim kriselnden Nordklub zum Faktor werden kann, ist völlig offen.

Comeback sorgt für Emotionen & Euphorie

Fakt ist: Die positive Nachricht von Vuskovics Trainingscomeback kommt für den HSV wie gerufen. Zu schlecht verlief der Saisonstart für die Hamburger, die noch vor wenigen Wochen für ihre vermeintlich hervorragenden Aktivitäten auf dem Transfermarkt gelobt worden waren. Gut möglich, dass die Rückkehr des Publikumslieblings der Mannschaft nun neuen Auftrieb gibt.

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Der einstige Bundesliga-Dino hat zum einen im Angriff große Probleme: Nach drei Ligapartien ist der HSV noch torlos. Doch vor allem in der Defensive offenbarte das Team von Merlin Polzin eklatante Schwächen. Dass die Hanseaten den Verlust des letztjährigen Leih-Stars Luka Vuskovic (19/jetzt Brighton & Hove Albion) nicht einfach so auffangen können, wurde bereits deutlich.

Vuskovic zurück – doch viele Fragen bleiben

Ob sein älterer Bruder Mario Abhilfe schaffen kann? Die Frage nach seinem Leistungsvermögen lässt sich aktuell nicht seriös beantworten. Erwartungen zu schüren, dass Vuskovic nach seiner Sperre zur Soforthilfe wird, wären illusorisch.

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So lief der erste Tag von Mario Vuskovic 🔷☺️



Unsere Nummer 4️⃣4️⃣ darf wieder mit der Mannschaft trainieren. https://t.co/IztikRqtmA hat den Kroaten bei seiner Rückkehr in den Volkspark minutengenau beobachtet. 🏟️



Jetzt lesen 👉 https://t.co/1Kiy6rGoed#nurderHSV pic.twitter.com/dcTVCo3uBK — Hamburger SV (@HSV) September 15, 2026

Ausgerechnet zum Nordderby bei Werder Bremen am 22. November wäre Vuskovic theoretisch wieder spielberechtigt. Unklar ist, in welcher Verfassung sich der HSV dann befindet. Konnten sich die Rothosen bis dahin stabilisieren oder bleibt das Abwehrzentrum eine Problemzone? Und wie steht es zu diesem Zeitpunkt um Trainer Polzin, der derzeit trotz des schwachen Starts das Vertrauen genießt und seinen Vertrag sogar verlängern soll?

Viele offene Fragen, die die aktuelle Situation bei den Hamburgern widerspiegeln. Und doch ist klar: Inmitten des Fehlstarts ist Vuskovics Comeback eine wichtige Nachricht, die Hoffnung weckt. Nach fast vier Jahren des Wartens ist der Innenverteidiger zurück.