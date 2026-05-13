Benfica kämpft: Wackelt jetzt Reals Mourinho-Deal?

Auch gestern beherrschte José Mourinhos mögliche Rückkehr zu Real Madrid die Schlagzeilen der Sportmedien. An vielen Stellen ist bereits von einer Einigung die Rede. Lediglich die offizielle Verkündung, dass der portugiesische Startrainer seine Zelte ab Sommer wieder in Madrid aufschlägt, stehe noch aus, hieß es.

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Doch kampflos aufgeben will Benfica wohl nicht. Laut ‚Record‘ versucht Rui Costa, Präsident des Traditionsklubs aus Lissabon, alles, um Mourinho von einem Verbleib zu überzeugen. Das Vereinsoberhaupt hat dem Coach dem Bericht zufolge ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet, um den Avancen der Königlichen entgegenzuwirken.

Die Entscheidung liegt ganz alleine bei Mourinho. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro kann der Übungsleiter aus seinem bis 2027 datierten Vertrag herausgekauft werden. Lediglich ein Kleckerbetrag für Real.

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Während man in Spanien fest von Mourinhos baldiger Ankunft ausgeht, rechnen sich die Portugiesen offenbar noch Chancen aus, den 63-Jährigen über den Sommer hinaus halten zu können. Mit einer Entscheidung wird nach dem finalen Spieltag gerechnet. Am Samstag (21:30 Uhr) spielen die Adler auswärts gegen Estoril. Ob es Mourinhos vorerst letztes Spiel bei Benfica ist, wird sich wohl im Anschluss zeigen.

Casillas ist kein Fan

Nicht alle Madrilenen zeigen große Euphorie angesichts eines Mourinho-Comebacks. Gestern Abend ließ sich Iker Casillas zu der Thematik auf Social Media aus. Zum Hintergrund: Unter Mourinho verlor der Welt- und Europameister seinen Posten als Nummer eins bei Los Blancos.

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Der einstige Toptorhüter betont, er habe zwar „kein Problem mit Mourinho“, allerdings wolle er „ihn nicht bei Real Madrid“. Anschließend führt der 44-Jährige aus: „Ich glaube, dass andere Trainer besser geeignet wären, den Verein meines Lebens zu trainieren. Persönliche Meinung. Nichts weiter.“