Roma: Zwei Neue von United?

Der Wechsel von Chris Smalling (30) zur AS Rom zeichnet sich immer deutlicher ab. Wie der ‚Sky Italia‘-Journalist Fabrizio Romano berichtet, steht der Transfer des Innenverteidigers von Manchester United kurz bevor. Dem Bericht zufolge haben die Giallorossi ein 16-Millionen-Angebot für den Engländer abgegeben.

Nach langwierigen und zähen Verhandlungen steht wohl nun ein Ende des Smalling-Pokers bevor. Daneben zeigt die Roma Interesse an einem Leih-Transfer von Diogo Dalot (21). Der Rechtsverteidiger hat in Manchester ebenso wie Smalling keine Perspektive mehr und könnte frisches Geld für den bevorstehenden Transfer von Ousmane Dembélé (23) in die Kassen der Red Devils spülen.