Füllkrug hat „keine Chance“ | Verrückte Karetsas-Geschichte

„Keine Chance“ für Füllkrug

Niclas Füllkrug könnte gleich von Jürgen Klopp für die anstehende Länderspielpause nominiert werden. Während sich viele über die Berücksichtigung des Stürmers, der in dieser Saison auf zwölf Pflichtspieltore kommt, wohl freuen dürften, gibt es auch Kritik an Bundestrainer Klopp. Unter anderem Ex-Nationalspieler Mario Basler versteht die Welt nicht mehr.

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Im ‚Fantalk‘ bei ‚Sport1‘ schimpft Basler: „Ich würde ihn nicht mitnehmen. Ich bin dafür, dass man in den nächsten zwei Jahren bis zur Europameisterschaft eine junge Mannschaft aufbaut. Dem würdest du ja wieder einen vor die Nase setzen.“ Basler fällt ein klares Urteil: „In zwei Jahren ist Füllkrug 35. Soll der dann auch noch Stürmer spielen? Der schafft das mit 35 nicht mehr. Der Weltfußball hat sich verändert. Und da hat ein Füllkrug keine Chance mehr.“

Toilettenpause für Karetsas

Konstantinos Karetsas war für Borussia Dortmund der Matchwinner gegen Betis Sevilla. Der Grieche, der in der 34. Minute für den verletzten Serhou Guirassy auf das Feld kam, erzielte den 2:1-Endstand und verdiente sich die FT-Topnote 1,5. Dazu wäre es aber fast gar nicht gekommen, weil sich vor der Einwechselung eine kuriose Szene ereignete. „Um ehrlich zu sein: Als ich eingewechselt wurde, kam ich gerade von der Toilette. Deshalb habe ich nicht viele Anweisungen bekommen“, offenbarte der 18-Jährige nach dem Spiel.

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„Ich habe ihn gesucht. Ich habe überlegt, wer reinkommen soll und er war nicht da“, beschrieb Trainer Niko Kovac die kuriose Situation, „auf die Geschichte habe ich dann den Carney (Chukwuemeka, Anm. d. Red.) gerufen und schwupps kam er (Karetsas, Anm. d. Red.) um die Ecke. Hätte er noch auf der Toilette gesessen, wäre er nicht reingekommen.“ Und der BVB hätte vielleicht nicht den wichtigen Sieg eingefahren.