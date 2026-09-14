Neuer Gladbach-Coach: Millionen-Angebot im Anflug

Nach der Trennung von Eugen Polanski sind die Veranwortlichen von Borussia Mönchengladbach auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Während Co-Trainer Jan-Moritz Lichte zunächst übergangsweise übernimmt, wird die Liste an potenziellen Langzeit-Nachfolgern immer länger.

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Mit Brian Priske bringt ‚Tipsbladet‘ einen neuen Namen ins Spiel. Dem dänischen Sportmagazin zufolge planen die Fohlen, ein millionenschweres Angebot für den Trainer von Sparta Prag abzugeben. Beim tschechischen Topklub steht der 49-jährige Däne noch unter Vertrag und würde dementsprechend eine adäquate Ablöse kosten.

Die Verhandlungen mit Sparta sollen zeitnah aufgenommen werden, heißt es. Priske stand zuvor schon bei Feyenoord Rotterdam, dem FC Midtjylland und Royal Antwerpen in der Verantwortung. Dementsprechend verfügt der Übungsleiter über reichlich Auslandserfahrung.

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Weitere Namen die bei den Gladbachern im Gespräch sind: Christian Eichner (zuletzt Karlsruher SC), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen), Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) und Bo Henriksen (zuletzt Mainz 05). Ole Werner hatte offenbar schon signalisiert, für den Posten nicht zur Verfügung zu stehen.