Erfahrung in der Champions League: BVB jagt Kobel-Nachfolger

Dieser Tage brodelt die Gerüchteküche um einen Abgang von Gregor Kobel (27) wahrlich nicht, sie köchelt nicht einmal wirklich. Der Schweizer hat sich im Sommer zu Borussia Dortmund bekannt und ist für den Moment bei den Schwarz-Gelben auch glücklich. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, entsprechend können die Verantwortlichen mittelfristig mit Kobel planen.

Und doch beobachtet der BVB auch den Torhütermarkt. Laut der griechischen Zeitung ‚Fos‘ waren die Dortmunder Scouts am gestrigen Mittwoch bei der 3:4-Niederlage von Olympiakos Piräus gegen Real Madrid zugegen, um Konstantinos Tzolakis zu beobachten. In den kommenden Wochen sollen noch weitere Besuche folgen.

Tzolakis wurde in der Vergangenheit auch schon von Bayer Leverkusen beobachtet und bringt eine Menge Erfahrung mit. Der 23-Jährige kommt für Piräus schon auf 90 Pflichtspiele und kämpft in der griechischen Nationalmannschaft um den Stammplatz. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, im kommenden Sommer könnte er also für eine erschwingliche Ablöse zu haben sein.