Premier League
Newcastle schnappt sich 28-Millionen-Keeper
@Maxppp
Newcastle United greift für die Verpflichtung eines neuen Schlussmanns tief in die Tasche. Übereinstimmenden Informationen von ‚L’Équipe‘ und ‚Canal+‘ zufolge hat sich der Premier League-Vertreter mit Stade Reims auf den Transfer von Torhüter Ewen Jaouen (20) verständigt. Kostenpunkt: 28,5 Millionen Euro inklusive Boni.
Unter der Anzeige geht's weiter
Der zwei Meter große Jaouen verpasste in der abgelaufenen Ligue 1-Saison keine einzige Spielminute. Bei den Magpies dürfte der französische U21-Nationalspieler angesichts der Ablösesumme als Stammkeeper eingeplant sein. In Newcastle konkurrierten zuletzt Aaron Ramsdale (28) und Nick Pope (34) um den Posten als Nummer eins.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden