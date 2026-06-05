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Premier League

Newcastle schnappt sich 28-Millionen-Keeper

von Julian Jasch - Quelle: L'Équipe | Canal+
Ewen Jaouen im Einsatz @Maxppp

Newcastle United greift für die Verpflichtung eines neuen Schlussmanns tief in die Tasche. Übereinstimmenden Informationen von ‚L’Équipe‘ und ‚Canal+‘ zufolge hat sich der Premier League-Vertreter mit Stade Reims auf den Transfer von Torhüter Ewen Jaouen (20) verständigt. Kostenpunkt: 28,5 Millionen Euro inklusive Boni.

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Der zwei Meter große Jaouen verpasste in der abgelaufenen Ligue 1-Saison keine einzige Spielminute. Bei den Magpies dürfte der französische U21-Nationalspieler angesichts der Ablösesumme als Stammkeeper eingeplant sein. In Newcastle konkurrierten zuletzt Aaron Ramsdale (28) und Nick Pope (34) um den Posten als Nummer eins.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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