Newcastle schnappt sich 28-Millionen-Keeper

Newcastle United greift für die Verpflichtung eines neuen Schlussmanns tief in die Tasche. Übereinstimmenden Informationen von ‚L’Équipe‘ und ‚Canal+‘ zufolge hat sich der Premier League-Vertreter mit Stade Reims auf den Transfer von Torhüter Ewen Jaouen (20) verständigt. Kostenpunkt: 28,5 Millionen Euro inklusive Boni.

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Der zwei Meter große Jaouen verpasste in der abgelaufenen Ligue 1-Saison keine einzige Spielminute. Bei den Magpies dürfte der französische U21-Nationalspieler angesichts der Ablösesumme als Stammkeeper eingeplant sein. In Newcastle konkurrierten zuletzt Aaron Ramsdale (28) und Nick Pope (34) um den Posten als Nummer eins.