Bericht: Schlotterbeck vor Bundesliga-Transfer

Pokal-Aus gegen Arminia Bielefeld, fünf Gegentore am ersten Bundesliga-Spieltag gegen den VfB Stuttgart – der Saisonstart des VfL Bochum zeigt, dass die Mannschaft noch nicht auf dem gewünschten Niveau ist. Verstärkungen müssen her.

Eine solche befindet sich nun im Anflug auf den Revierklub. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der VfL vor der Verpflichtung von Keven Schlotterbeck. Der 26-jährige Innenverteidiger kommt per Leihe bis zum Ende der Spielzeit. Eine Kaufoption konnte sich Bochum nicht sichern, so die Tageszeitung.

Dem Bericht zufolge sah der eigentliche Plan der Verantwortlichen vor, den Abwehrspieler fest zu verpflichten. Mit Freiburg konnte man sich aber finanziell nicht einigen, der Deal habe zu platzen gedroht. Nun erfolgt offenbar die Leihe als Kompromiss.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Bereits in der Rückrunde der Vorsaison war Schlotterbeck an der Castroper Straße tätig. Unter Trainer Thomas Letsch war er in der Abwehr gesetzt und trug so maßgeblich dazu bei, dass der VfL die Klasse halten konnte. Das wird auch in dieser Spielzeit das Ziel des Linksfußes sein.