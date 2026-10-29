Schalkes teurer Verlust | Teufel-Vergleich für Woltemade

Erste Muslic-Krise

Mit einem 0:2 gegen Dynamo Dresden ist der FC Schalke 04 am gestrigen Mittwoch aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. „Lethargisch, mutlos, schwach: Peinliches Pokal-Aus für Schalke in Dresden“, analysiert die ‚WAZ‘ und ergänzt: „Die Euphorie nach dem viel umjubelten Aufstieg gehört längst der Vergangenheit an, ebenso leichtfertige Träume, vielleicht sogar eine Überraschungsmannschaft werden zu können. Die Saison wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag knüppelhart.“

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Besonders eklatant ist Schalkes Harmlosigkeit in der Offensive. In den vergangenen fünf Spielen erzielten die Königsblauen nur ein Tor. „Schalkes Torflaute erreicht erschreckende Dimensionen“, schreiben die ‚Ruhr Nachrichten‘, da sich der Bundesligist auch gegen Dresden kaum Chancen herausspielte. Rund 900.000 Euro gehen den Knappen durch das Ausscheiden durch die Lappen.

Wechselbad der Gefühle

Zuletzt machte Nick Woltemade eigentlich den Eindruck, er wäre allmählich bei Juventus Turin angekommen. Bei der gestrigen 0:2-Niederlage erwischte Woltemade aber wieder einen schlechten Tag, weshalb er in der Presse abermals hart kritisiert wird. „Der Riese fand gegen Genuas Beton einfach keine Lücken. In der Liga fehlt ihm schlicht der Killerinstinkt. Sein starker Kopfball kam viel zu spät, um die bittere Pleite noch abzuwenden“, fasst die ‚Gazzetta dello Sport‘ zusammen.

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Noch deutlicher drückt es die ‚Tuttosport‘ aus: „Spalletti brachte Woltemade zur Pause, um dem lahmenden Sturm endlich Leben einzuhauchen. Das Ergebnis war ernüchternd. Zusammen mit Kolo Muani bildet er derzeit ein Duo, das den gegnerischen Strafraum meidet wie der Teufel das Weihwasser. Schön anzusehende Hackentricks helfen Juve einfach nicht weiter, wenn man dringend Tore braucht.“ Möglicherweise profitiert Woltemade ja von einem neuen Trainer.