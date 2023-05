Milan will sich bei Chelsea bedienen

Der AC Mailand arbeitet an einem Transfer von Ruben Loftus-Cheek vom FC Chelsea. Brancheninsider Fabrizio Romano zufolge befinden sich die Rossoneri und die Londoner in konkreten Gesprächen bezüglich eines Sommer-Transfers des Mittelfeldspielers. Beim Serie A-Klub stehe der Engländer auf der Wunschliste ganz oben.

Auch der Rechtsfuß selbst sei sehr an einem Wechsel in die Modestadt interessiert. Obendrein verlaufen die Verhandlungen positiv. Bei den Blues kommt der 27-Jährige in der laufenden Saison nicht über die Rolles eines Ergänzungsspielers hinaus. Die Mailänder locken mit mehr Einsatzminuten.

