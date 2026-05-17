Moleiro zu teuer für Barça

Alberto Moreiro wird aller Voraussicht nach nicht zum FC Barcelona wechseln. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge haben sich die Barça-Bosse aus dem Poker um den 22-jährigen Flügelstürmer vom FC Villarreal zurückgezogen, da ein Transfer schlicht zu teuer werden würde. Die wirtschaftliche Lage und die Financial-Fairplay-Regularien der Liga würden es den Katalanen nicht erlauben, für Moreiro um die 50 Millionen Euro zu zahlen.

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Andere Vereine haben diesbezüglich wohl weniger Hemmungen, heißt es. Interessenten soll es aus dem In- und Ausland geben. Vergangenen Sommer wechselte Moreiro von Las Palmas nach Villarreal, der spanische Erstligist zahlte 16 Millionen Euro Ablöse. In seiner ersten Saison für das Gelbe U-Boot erzielte der Angreifer zehn Tore und lieferte sechs Assists.