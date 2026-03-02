Wildert Guardiola in Dortmund?

Wer bei Borussia Dortmund ab dem Sommer die neue Achse bilden soll, ist im Moment komplett offen. Hinten könnte Nico Schlotterbeck wechseln, vorne liebäugelt Serhou Guirassy mit einem Abgang zum AC Mailand. Und im Zentrum träumt Felix Nmecha von der Premier League.

Der Mittelfeldspieler ist einer der Leistungsträger in dieser Saison und gilt auch für die deutsche Nationalmannschaft als nahezu sicherer WM-Fahrer. Wie ‚Sky‘ jetzt berichtet, könnte beim 25-Jährigen nach der Weltmeisterschaft ein Wechsel anstehen. Konkret soll Manchester City an einer Rückkehr des Achters interessiert sein, erste Gespräche zwischen City und den BVB-Verantwortlichen habe es bereits gegeben.

Nmecha verbrachte seine gesamte Jugend bei den Skyblues, Guardiola würde den gebürtigen Hamburger gerne zurückholen. In Dortmund hat Nmecha noch einen Vertrag bis 2028, mindestens 70 Millionen Euro müsste ein interessierter Verein zahlen. Neben City sind auch der FC Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur in Lauerstellung.