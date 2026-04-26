Nach Verlängerung: Der VfB-Plan mit Toptalent Hellstern

Die Torhüterposition dürfte beim VfB Stuttgart auf absehbare Zeit niemandem Sorgen bereiten. Nach drei überzeugenden Jahren als sicherer Rückhalt verlässt Alexander Nübel (29/FC Bayern) den Klub nach seiner Leihe zwar wieder in noch unbekannte Richtung, doch die Nachfolge ist längst geregelt.

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Eigengewächs Dennis Seimen (20), der seine große Klasse aktuell während seiner Leihe beim SC Paderborn beweist, soll auf den dreifachen Nationalspieler folgen. Doch Seimen ist nicht der einzige Keeper mit großem Potenzial bei den Schwaben. Auch Florian Hellstern, Keeper der zweiten Mannschaft, darf sich zukünftig Hoffnungen auf die Nummer 1 machen und soll laut ‚Bild‘ ebenfalls den „Seimen-Weg“ gehen.

Gespräche laufen bereits

Am heutigen Sonntag gab der VfB die langfristige Vertragsverlängerung mit dem 18-Jährigen bekannt, der trotz seines jungen Alters in der laufenden Spielzeit bisher 25 Einsätze für die Reserve absolviert und dabei dreimal zu null gespielt hat. Wie die Boulevardzeitung berichtet, prüft der Klub eine Leihe in die zweite Liga oder ins Ausland.

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Lose Gespräche mit interessierten Klubs sollen demzufolge bereits laufen. Hellstern zeigt sich indes demütig und lernwillig: „In meinem Alter bereits in der 3. Liga zu spielen, ist etwas besonders. Dieses Privileg hat nicht jeder. Gleichzeitig weiß ich, dass es noch viele Themen gibt, an denen es zu arbeiten gilt, ich habe noch vieles aus mir rauszuholen. Das gilt für alle Bereiche meines Torwartspiels.“