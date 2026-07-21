„Kein Playstation-Spiel“: Hannover-Boss kontert Titz

Jonas Boldt findet klare Worte für die Forderung von Hannover 96-Coach Christian Titz nach weiteren Neuzugängen. Der Sportdirektor erklärt im Rahmen des Trainingslagers der Niedersachsen: „Nur Spieler zu verpflichten, ist nicht des Rätsels Lösung. Wir wollen es planvoll angehen. Es ist ja kein PlayStation-Spiel, wo man unendlich Geld hat oder einen Cheatcode. Ich habe die Gesamtverantwortung und gebe die Strategie vor. Ich habe bewusst gesagt, dass wir den Kader ein bisschen kleiner machen wollen. Es ist nicht so, dass wir nur Spieler abgegeben und nicht geholt haben. Dass man aber sagt, ich möchte besser werden, das unterschreibe ich total.“

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Titz hatte nach dem knappen Testspielerfolg gegen Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück (2:1) am Sonntag klargestellt: „Wir wissen alle, dass wir noch vier, fünf, sechs Spieler benötigen.“ Boldt hat einen klaren Arbeitsauftrag für den Coach, will ihn aber auch unterstützen: „Christian ist ein Trainer, der sich auch als Entwickler und Bessermacher sieht. Das gilt es, auch in dieser Saison wieder zu beweisen. Egal, ob das junge Spieler sind, Neue, Rückkehrer oder Spieler, die schon da sind. Natürlich wollen wir noch Neuzugänge verpflichten. Da gibt es auch die Bereitschaft. Aber wir lassen uns nicht treiben.“