Klartext von Kompany: Kimmich-Debatte, Olise & Kane

Während der zurückliegenden Länderspielpause kam eine Debatte über die Zukunft von Joshua Kimmich in der deutschen Nationalmannschaft auf. Ist der Kapitän noch der richtige Mann für den Posten? Bundestrainer Jürgen Klopp stärkte dem 31-Jährigen den Rücken. Auch sein Klubcoach Vincent Kompany äußerte sich dazu.

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Im Interview mit ‚RTL‘ und ‚Sky‘ gab sich der Belgier gewohnt diplomatisch: „Ich versuche ganz oft rauszubleiben aus Mini-Debatten, weil das sind Mini-Debatten.“ Für Kimmichs Rolle beim Rekordmeister ist das laut Kompany ohnehin unerheblich: „Ich bin nicht beeinflusst von dem, was bei der Nationalmannschaft passiert. Ich glaube, dass es andersrum ist, dass die Nationalmannschaft beeinflusst ist, von dem, was in einem Verein passiert.“

„Besonderer Spieler im Weltfußball“

Sollte Kimmich bei den Bayern also weiterhin seine Leistung abrufen, dürfte er auch im Nationaldress unter Klopp gesetzt bleiben. Doch nicht nur Kimmich sorgte in den vergangenen Tagen für Aufsehen. Michael Olise stand bei Frankreich im Rampenlicht. Vier Tore und zwei Assists haben den Linksfuß auch in der Ballon d’Or-Diskussion wieder etwas mehr in den Vordergrund gerückt.

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Kompany gerät bei Nachfragen zu Olise ins Schwärmen: „Ich glaube, ein Spieler mit dem Talent wie Michael Olise schafft das immer, er würde immer einer der besten Spieler sein. Nicht nur sein Talent, aber auch seine Mentalität und sein Auge für Details. […] Wie er einfach immer den Blick für etwas hat, was andere vielleicht nicht sehen und das auch im Training. Und das führt dazu, dass der Junge jetzt einfach schon ein besonderer Spieler im Weltfußball geworden ist.“

Für den Cheftrainer des Münchner Starensembles steht deshalb außer Frage, dass sich der 24-Jährige bereits das Prädikat Weltklasse verdient hat: „Ja, klar. Ohne Zweifel. Auch weil das jetzt eine Bestätigung ist, von dem, was er schon geleistet hat. Er hat in den letzten Jahren viele Schritte gemacht.“ Neben Olise wird bei der Frage nach dem diesjährigen Ballon d’Or-Sieger aber auch Harry Kane (33) ein Wörtchen mitreden.

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Kompanys Verantwortung bei Kane

Der Engländer steht vor seiner Vertragsverlängerung. Über eine grundsätzliche Einigung wurde schon berichtet. Seinen eigenen Anteil daran, dass der Torjäger wohl langfristig an der Säbener Straße bleibt, spielt Kompany allerdings herunter: „Ich bin immer respektvoll für diese Situation und was diesen Tanz angeht, der passieren muss: Spieler, Berater, Verein. Meine Verantwortung in dieser Geschichte ist, dass Harry sich einfach hier wohlfühlt, dass er auf dem Platz auch Leistung bringt oder dass er zumindest eine Umgebung hat, ein Umfeld hat, wo er das machen kann.“

Dass ihm das bereits über seinen längeren Zeitraum gelingt, ist Kompany durchaus bewusst. „Meistens, wenn das passt, dann laufen die anderen Sachen auch ein bisschen einfacher“, so der ehemalige Innenverteidiger weiter. Vor drei Tagen stand laut ‚Sky‘ noch kein Termin für die Unterschrift von Kane fest. Allzu lange wird man damit aber wohl nicht mehr warten.