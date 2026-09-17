Mit zwei Kadern und insgesamt 44 Profis startet Jürgen Klopp in seinen ersten Länderspielblock. Zwischen dem 24. September und dem 4. Oktober warten vier Nations League-Partien auf den DFB-Tross und seine 16 potenziellen Debütanten, die der Bundestrainer nominiert hat.

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Darunter befinden sich fünf Spieler, die zwar bereits im DFB-Kader standen, aber bisher kein Länderspiel bestritten haben, und elf echte Neulinge. Manche Namen überraschen und sorgen für große Spannung. Interessant sind jedoch vor allem auch die Profis, die man im XXL-Aufgebot vergeblich sucht.

Schlechte Laune dürfte die Nominierung bei der ehemaligen Nummer eins Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) auslösen. Nach der Ausbootung vor der Weltmeisterschaft, dürfte nun die Zeit in der Nationalmannschaft für den Routinier ganz vorbei sein. Klopp: „Ich habe mich für Marc-André ter Stegen in der erfahrenen Position entschieden – und danach wollte ich die junge Generation dabeihaben. Dass das für Oliver im Sommer nicht toll war, kann ich mir vorstellen. Für den Moment ist das die Entscheidung.“

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Mit Leon Goretzka (31/Aston Villa) und Leory Sané (30/Galatasaray) habe der neue Bundestrainer bisher noch gar nicht geredet, kündigte aber Gespräche an. Eine Zukunft im Nationalteam erscheint bei beiden eher unwahrscheinlich. Mit Deniz Undav (30/VfB Stuttgart) gab es dagegen ein klärendes Gespräch: „Deniz hat bisher seine kleinen Probleme, aber eben auch noch nicht richtig in die Saison hereingefunden. Ich wollte mich für vier Stürmer entscheiden und habe mich für den Moment für die anderen entschieden.“

Angelo Stiller (25/VfB Stuttgart) scheint auch unter Klopp kein gutes Standing zu haben. Für ihn gelte zwar auch, dass die Entscheidung gegen ihn „nicht für die Ewigkeit“ sei, Klopp betonte allerdings auch, dass die aktuelle Verletzung des Mittelfeldspielers nur ein Grund dafür sei. Assan Ouédraogo (20/RB Leipzig) wäre ohne neuerliche Schulterverletzung „zu 100 Prozent“ dabei gewesen und soll seine Gelegenheiten noch bekommen.

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Im Sturmzentrum vermissen wohl die meisten Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge), um dessen Gunst auch der italienische Verband kämpft. Dass Nicolo Tresoldi nicht im Kader steht, habe nichts damit zu tun, dass er sich gegen Deutschland entschieden habe, betont der DFB. Klopp deutete an, dass Tresoldi für die U21 nominiert werden wird. Dort trifft er wahrscheinlich auf seine Sturmkollegen Paris Brunner (20/AS Monaco) und Dzenan Pejcinovic (21/VfB Stuttgart) die ebenfalls in den A-Kadern fehlen. „Wir hatten jetzt einfach keinen Platz mehr. Aber wir haben über Paris Brunner gesprochen“, so Klopp.

Welchen Spieler hätte Jürgen Klopp auf jeden Fall nominieren sollen? Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) Deniz Undav (30/VfB Stuttgart) Angelo Stiller (25/VfB Stuttgart) Wael Mohya (17/Borussia Mönchengladbach) Tim Lemperle (24/TSG Hoffenheim) Merlin Röhl (24/FC Everton) Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund) Matthias Ginter (32/SC Freiburg) Ein anderer (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zu weiteren heiß gehandelten möglichen Debütanten wie Karim Coulibaly (19/Racing Straßburg), Caspar Jander (23/FC Southampton), Wael Mohya (17/Borussia Mönchengladbach), Tim Lemperle (24/TSG Hoffenheim) oder Merlin Röhl (24/FC Everton) äußerte sich Klopp nicht. Soufiane El-Faouzi (24/Schalke 04) wurde von Marokko nominiert. Andere wie Anton Kade (22/FC Augsburg) sind noch angeschlagen.

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Pascal Groß (35/Brighton & Hove Albion) und Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund), die noch bei der Weltmeisterschaft im Kader waren, fehlen ebenfalls. Gründe dafür wurden nicht genannt. Auch Matthias Ginter (32/SC Freiburg) blieb unberücksichtigt.