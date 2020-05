BVB-Verlängerung: Bürki im Wartestand

Roman Bürki zeigt sich grundsätzlich optimistisch hinsichtlich einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund. „Beide Parteien haben ein Interesse daran, zusammen fortzufahren“, erklärt der 29-jährige Schlussmann im Interview mit der schweizerischen Nachrichtenagentur ‚Keystone-SDA‘.

Übers Knie brechen will Bürki das Thema allerdings nicht: „Angesichts der Corona-Problematik ist aber kein Aktionismus angezeigt. Ich meinerseits will den Klub keineswegs unter Druck setzen. Wir warten, bis sich die Situation einigermaßen beruhigt hat und der Verein wieder richtig planen kann. Es steht für mich und den BVB ein wichtiger Entscheid an – da nimmt man sich lieber genug Zeit.“ Bürkis aktuelles Arbeitspapier ist bis 2021 datiert, seit 2015 streift er die Handschuhe für den BVB über.