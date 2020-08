Abdullahi nach Braunschweig

Suleiman Abdullahi verlässt Union Berlin für eine Spielzeit und wird für Eintracht Braunschweig auflaufen. Wie die Niedersachsen bekanntgeben, wird der 23-jährige Offensivspieler für die kommende Saison ohne Kaufoption ausgeliehen. Für den Zweitliga-Aufsteiger war der 23-jährige Angreifer bereits zwischen 2016 und 2018 aufgelaufen. In 43 Einsätzen markierte Abdullahi acht Tore und sechs Assists.

„Suleiman Abdullahi ist ein physisch starker Spieler, der bei Union Berlin selten auf seiner Stammposition in der Sturmmitte zum Einsatz kam. Wir versprechen uns neben seiner hohen Geschwindigkeit auch Qualität in der Ballsicherung. Wir denken, dass er sich schnell wieder in Braunschweig einlebt, da er das Umfeld kennt, und seine Stärken auf den Platz bringen wird“, sagt Sportdirektor Peter Vollmann.