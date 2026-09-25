Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini hofft, dass sich Nicolò Tresoldi für die Squadra Azzurra entscheidet. Auf der Pressekonferenz vor der heutigen Nations League-Partie gegen Belgien (20:45 Uhr) erklärte der 61-Jährige: „Wir haben mit Tresoldi gesprochen. Der Junge sagte, er könne sich im Moment nicht entscheiden, da er dem Trainer der deutschen U-Nationalmannschaft sein Wort gegeben habe, bei der EM-Endrunde im Juni dabei zu sein. Er meinte, er fühle sich zu 50 Prozent als Italiener und zu 50 Prozent als Deutscher – hoffen wir, dass es ab Juni 51 Prozent Italiener und 49 Prozent Deutscher sein werden.“

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Zurzeit verweilt Tresoldi bei der deutschen U21 und wird für das Team von Antonio Di Salvio auch die Europameisterschaft im kommenden Sommer absolvieren. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Dass sich beide Verbände um den 22-Jährigen bemühen, hat gute Gründe: Seit seinem Wechsel von Hannover 96 zum FC Brügge im Sommer 2025 erzielte der Mittelstürmer 28 Treffer in 67 Pflichtspielen.