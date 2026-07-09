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Arsenal verkündet Meslier-Schnäppchen

von Lukas Weinstock - Quelle: arsenal.com
Illan Meslier gibt seinen Teamkollegen Anweisungen @Maxppp

Der FC Arsenal holt Illan Meslier an Bord. Da er seit Anfang Juli vereinslos ist, wechselt der Keeper ablösefrei zu den Gunners. Über die Vertragslaufzeit wird keine Angabe gemacht.

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In den vergangenen sieben Jahren stand Meslier für Leeds United zwischen den Pfosten. Nun also der Wechsel zum englischen Meister, wo der 26-Jährige hinter David Raya (30) ins zweite Glied rücken wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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