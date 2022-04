The Real Deal in Manchester | Núñez macht England verrückt

Real Deal im Etihad Stadium

Um 21 Uhr wird im Etihad Stadium das Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid angepfiffen. Es geht um den Einzug ins Endspiel der Champions League. Kein Wunder also, dass das Duell der zwei Fußball-Größen das beherrschende Thema in Englands Sportpresse ist. „Real Deal“, prangt es auf der Titelseite der ‚Manchester Evening News‘. „Das ist der Eine“, schreibt der ‚Daily Express‘ und bezieht sich auf ein Zitat von Raheem Sterling, der zuvor sagte, die Champions League sei der „eine Titel, an dem wir noch nicht unsere Hände hatten.“

Gespaltene Sympathien

Auch in Spanien sind die Blätter im Bann des Champions League-Duells. „180 Minuten bis Paris“, zeigt die in Madrid ansässige ‚as‘ ihre Unterstützung für Real. Auch die ‚Marca‘ feuert an: „Schafft es nach Paris.“ Einen Schlüsselspieler hat Spaniens größte Sportzeitung bereits ausgemacht: „Modrics Magie wird wieder ausschlaggebend dafür sein, die Merengues in Richtung Finale zu bringen.“ Die in Barcelona ansässige ‚L’Esportiu‘ hat dagegen einen anderen Fokus. Mit der Schlagzeile „Unser Mann“ werden dort City-Trainer Pep Guardiola die Daumen gedrückt.

Verrückt nach Darwin

Die letzte Station der FT-Presseschau ist Portugal. Dort berichtet die ‚Record‘ wieder einmal vom Interesse anderer Klubs an Darwin Núñez. Der Stürmer macht „die Engländer verrückt“, so die Schlagzeile. Berater Jorge Mendes wolle bis zu 100 Millionen Euro mit dem 22-jährigen Uruguayer verdienen.