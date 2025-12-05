Lingard verlässt Südkorea

Jesse Lingard und der FC Seoul gehen nach knapp zwei Jahren getrennte Wege. Wie der 32-Jährige auf Instagram mitteilt, haben sich beide Parteien auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt. Der Engländer blickt dennoch positiv auf seine Zeit in Asien zurück. „Hier Fußball zu spielen war ein unvergessliches Erlebnis, das ich immer schätzen werde“, so der Offensivakteur.

Lingard wird am kommenden Mittwoch gegen Melbourne City FC (11 Uhr) in der AFC Champions League sein letztes Spiel für Seoul bestreiten. Der 32-fache Nationalspieler stand für die Dark Red Warriors in insgesamt 66 Partien auf dem Rasen und erzielte dabei 18 Tore. Einen Titel konnte er während seiner Zeit in Südkorea nicht gewinnen.