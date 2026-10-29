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Winter-Wechsel: Getuschel um Bayern & Brunner

In Frankreich schießt sich Paris Brunner ins Schaufenster für zahlreiche Topklubs. Auch der FC Bayern soll genau hinschauen.

von Dominik Sandler - Quelle: Teamtalk
1 min.
Paris Brunner jubelt über ein Tor der AS Monaco @Maxppp

Die Sommerpause hat bei Paris Brunner wahre Wunder bewirkt. Wie ausgewechselt spielt er seitdem für die AS Monaco, schoss sich durch diverse tolle Tore nicht nur bei Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft in den Fokus, sondern längst auch in die Notizbücher zahlreicher Topklubs.

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Während schnell ein Matching Right von Borussia Dortmund zum Thema wurde, sind inzwischen auch weitere Topklubs am 20-jährigen Angreifer interessiert. Laut dem Portal ‚Teamtalk‘ zeigt sich unter anderem der FC Bayern beeindruckt von der Entwicklung Brunners, der schon im Winter auf den Markt kommen könnte.

Wohin passt Paris Brunner?
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Fürstentum in Geldnot

Grund dafür ist, dass Monaco dringend Geld benötigt. Der Klub aus dem Fürstentum wollte im Sommer durch Folarin Balogun (25) und Lamine Camara (22) hohe Ablösen kassieren, beide Transfers platzten aber im letzten Moment am Deadline Day. Deshalb könnte im Januar nun Brunner zu Geld gemacht werden.

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Neben den Bayern sollen auch der FC Barcelona, der FC Chelsea, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur interessiert sein. Außerdem habe Paris St. Germain Brunner für den Winter auf die Kandidaten-Liste gesetzt. Dort befindet sich nach der schweren Kreuzbandverletzung von Khvicha Kvaratskhelia (25) unter anderem auch Ibrahim Maza (20) von Bayer Leverkusen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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