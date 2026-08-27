Finale Einigung: Enzo wird neuer Rekordtransfer

Eigentlich hatte der FC Chelsea Mitte August einen Haken hinter die Personalie Enzo Fernández gemacht. Dort hatten die Blues die Deadline gesetzt, bis zu der ein Transfer des Argentiniers möglich gewesen wäre. Obwohl diese längst abgelaufen ist, wird Enzo jetzt doch noch den Klub verlassen.

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Wie ‚TyC Sports‘ berichtet, hat sich Manchester City mit den Blues auf einen Transfer verständigt. Insgesamt werden 140 Millionen Euro an die Stamford Bridge fließen. Damit wird der 25-Jährige zum teuersten Transfer des Sommers. Bei den Skyblues unterschreibt der Weltmeister laut dem argentinischen Fernsehsender einen bis 2032 datierten Vertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Von Alonso aussortiert

Beim Sieg des FC Chelsea am Donnerstagabend gegen Luton Town (2:0) im League Cup stand Enzo schon nicht mehr im Kader des Teams von Xabi Alonso. Der Spanier äußerte sich nach der Partie bereits vielsagend: „Enzo Fernández wurde nicht berücksichtigt. Das war meine eigene Entscheidung, die ich mit dem Verein abgestimmt habe.“

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In Manchester soll Enzo Teil der neuen Achse im Mittelfeld werden, die den Rodri-Abgang zum FC Barcelona kompensieren muss. In Ayyoub Bouaddi (18/OSC Lille) und Elliot Anderson (23/Nottingham Forest) haben die Citizens bereits zwei zentrale Mittelfeldspieler verpflichtet. Für Bouaddi hat City mit Boni knapp 100 Millionen Euro gezahlt, für Anderson sogar 135 Millionen.