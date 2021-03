Aidoo: „Werde bei Bayern spielen“

Joseph Aidoo würde gerne eines Tages das Trikot des FC Bayern tragen. Und der Innenverteidiger von Celta Vigo geht auch davon aus, dass seine Zukunft in München liegen wird, wie er laut ‚JoySports‘ kundtut: „Ich sehe Samuel Kuffour als meinen Mentor an, denn ich denke, dass ich in der Zukunft bei Bayern München spielen werde und auch er war dort. Darum habe ich ihn immer bewundert. Das ist der Verein, der mein Herz erobert hat, als ich klein war.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Aidoo wechselte 2019 für acht Millionen Euro von KRC Genk nach Vigo. Eine tragende Rolle spielt er beim spanischen Erstligisten jedoch nicht. Entsprechend stehen die Chancen schlecht, dass sich der Traum vom FC Bayern tatsächlich noch erfüllt.