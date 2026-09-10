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La Liga

Einigung: Güler vor der Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: as
Arda Güler bedankt sich nach seinem Tor @Maxppp

Real Madrid stattet Arda Güler (21) zeitnah mit einem neuen Vertrag aus. Nach Informationen der ‚as‘ wurde eine Einigung über einen Kontrakt bis 2031 erzielt, der mit einer satten Gehaltserhöhung einhergeht.

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Güler war vor drei Jahren zu den Königlichen gewechselt und steht dort noch bis 2029 unter Vertrag. Unter José Mourinho ist das türkische Mittelfeldjuwel bislang gesetzt – und soll in Kürze dafür mit besseren Konditionen belohnt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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