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Bundesliga

BVB: Karetsas zurück im Kader

von Tobias Feldhoff - Quelle: Ruhr Nachrichten
Konstantinos Karetsas im Trikot von Borussia Dortmund @Maxppp

Kostantinos Karetsas kehrt für das Spitzenspiel am morgigen Samstag (18:30 Uhr) gegen den FC Bayern in den Spieltagskader von Borussia Dortmund zurück. Der Offensivkünstler ist laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ mit nach München geflogen. Ein Startelfeinsatz sei allerdings unwahrscheinlich.

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Nach seiner Sprunggelenksverletzung war Karetsas im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Insgesamt verpasste der 30-Millionen-Neuzugang aus dem Sommer somit nur zwei Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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