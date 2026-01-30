Menü Suche
Kommentar
FT-Info FT-Kurve Bundesliga

RB-Leihgabe Vermeeren auf dem Sprung?

von Fabian Ley - Quelle: FT-Info
1 min.
Arthur Vermeeren verarbeitet den Ball @Maxppp

Zieht Arthur Vermeeren nach nur einem halben Jahr in Frankreich schon wieder weiter? FT kann türkische Berichte bestätigen, wonach der 20-jährige Mittelfeldspieler das Interesse vom türkischen Spitzenklub Galatasaray geweckt hat. Derzeit ist der Belgier (sechs Länderspiele) von RB Leipzig an Olympique Marseille verliehen, die Kaufoption liegt bei rund 21 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach ordentlichen ersten Monaten durfte Vermeeren an der Côte d’Azur im Januar aber nur noch einige wenige Minuten mitwirken, sodass eine vorzeitige Trennung nicht ausgeschlossen ist. Für einen Wechsel nach Istanbul müssten allerdings Galatasaray, Marseille und Leipzig eine Einigung erzielen. Vermeerens Vertrag bei RB ist noch bis 2029 datiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Süper Lig
RB Leipzig
Marseille
Galatasaray
Arthur Vermeeren

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Süper Lig Süper Lig
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Marseille Logo Olympique Marseille
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Arthur Vermeeren Arthur Vermeeren
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert