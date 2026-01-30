RB-Leihgabe Vermeeren auf dem Sprung?

Zieht Arthur Vermeeren nach nur einem halben Jahr in Frankreich schon wieder weiter? FT kann türkische Berichte bestätigen, wonach der 20-jährige Mittelfeldspieler das Interesse vom türkischen Spitzenklub Galatasaray geweckt hat. Derzeit ist der Belgier (sechs Länderspiele) von RB Leipzig an Olympique Marseille verliehen, die Kaufoption liegt bei rund 21 Millionen Euro.

Nach ordentlichen ersten Monaten durfte Vermeeren an der Côte d’Azur im Januar aber nur noch einige wenige Minuten mitwirken, sodass eine vorzeitige Trennung nicht ausgeschlossen ist. Für einen Wechsel nach Istanbul müssten allerdings Galatasaray, Marseille und Leipzig eine Einigung erzielen. Vermeerens Vertrag bei RB ist noch bis 2029 datiert.