Cavani-Verlängerung vor dem Abschluss

Edinson Cavani wird Manchester United aller Voraussicht nach über die Saison hinaus erhalten bleiben. Transfer-Insider Fabrizio Romano zufolge haben sich der uruguayische Angreifer und die Red Devils auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison geeinigt. Damit zieht Manchester die kolportierte Einjahresoption im auslaufenden Vertragspapier.

Lange stand hinter der Zukunft von Cavani ein Fragezeichen. Der Routinier liebäugelte monatelang damit, ab diesem Sommer seine Karriere in Südamerika ausklingen zu lassen. Uniteds Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer warb ebenso lange öffentlich für einen Verbleib des Angreifers und bekommt seinen Wunsch nun erfüllt.

In einer von mehreren Blessuren geprägten Saison lieferte Cavani sowohl als Starter als auch als Backup regelmäßig starke Auftritte ab. 15 Treffer sowie fünf Assists verbuchte der 118-fache Nationalspieler in insgesamt 35 Pflichtspielen. Im Halbfinale der Europa League sorgte er mit vier Treffern und drei Torvorlagen gegen die AS Rom fast schon im Alleingang für Uniteds Finaleinzug.