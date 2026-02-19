30 Millionen: Brisanter Wechselpoker um Etta Eyong

Verlässt Karl Etta Eyong (22) seinen Klub UD Levante noch zeitnah? Laut dem Journalisten Ben Jacobs drängt der spanische Erstligist auf einen Verkauf des Angreifers nach Russland zu ZSKA Moskau, wo das Transferfenster am heutigen Donnerstag schließt. Ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro stehe im Raum. Ob der Deal letztlich zustande kommt, bleibt dennoch fraglich. Etta Eyong selbst soll weiterhin kein Interesse an dem Russland-Wechsel haben.

Beim gestrigen Spiel von Levante gegen den FC Villarreal (0:1) musste der kamerunische Nationalspieler aufgrund der ungewissen Lage zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen, wie auch Fabrizio Romano berichtet. Der Transfermarktexperte ergänzt, dass Etta Eyong erst im Sommer zu einem anderen europäischen Verein wechseln will. Gehandelt wird der Rechtsfuß bei Topklubs wie dem FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United oder dem FC Arsenal. Laut Jacobs bekunden auch der FC Fulham und der FC Everton Interesse.